名古屋隨筆／亞運變奧運前哨 非奧項目選手的憂慮

對許多亞洲運動員而言，四年一度的亞運會是生涯最精準、最規律的生理與心理周期，不過繼二○二二年杭州亞運受到疫情影響延期一年舉辦後，日前亞洲奧林匹克理事會也傳出重大改制計畫，擬將原定二○三○年舉辦的多哈亞運推遲至二○三一年，把賽事周期定格在夏季奧運前一年，讓今年日本名古屋亞運頓時蒙上一層極其複雜且沉重的時代色彩。

當名古屋亞運聖火熄滅後，下屆亞運可能不再是四年後的再見，而是長達五年的漫長等待，而這增加的一年對處於黃金年齡尾聲的老將，以及身處非奧運項目的選手來說，往往不是希望的延續，而是無奈的最後通牒，甚至是被迫提早退休的運動員生涯「催命符」。

更深沉的哀愁壟罩在非奧運項目選手身上，過去亞運是許多非奧運項目（例如軟網、滑輪溜冰、卡巴迪、武術、空手道、電競）最高級別競技殿堂，更是選手向國家與社會證明自我價值、爭取培訓資源與獎金的核心舞台，未來充滿不確定因素。

當亞奧會將亞運高度定位為「奧運前哨站」，資源必然進一步向奧運資格項目傾斜，五年空窗期對非奧項目是近乎窒息的考驗，沒有奧運場域可以銜接，五年無大型綜合運動會可打，贊助商退場、培訓經費縮減，選手該如何維持生計，甚至是保持正常訓練，這不再是單純的競技問題，而是成為最赤裸的生存抉擇。