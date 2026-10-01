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打破質疑 林郁婷闖金牌戰 明拚連霸

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋報導
林郁婷昨發揮身材優勢並完美執行戰術，擊敗烏茲別克勁敵圖爾迪別科娃，挺進女子六十公斤級金牌戰。圖／中華代表團提供
林郁婷昨發揮身材優勢並完美執行戰術，擊敗烏茲別克勁敵圖爾迪別科娃，挺進女子六十公斤級金牌戰。圖／中華代表團提供

2026名古屋亞運

我國「拳后」林郁婷昨天在名古屋亞運拳擊女子六十公斤級四強賽上，發揮身材優勢並完美執行戰術，以五比○橫掃烏茲別克勁敵圖爾迪別科娃，強勢挺進金牌戰，距離亞運連兩屆摘金僅差最後一勝；賽後面對外媒帶有針對性的冒犯提問，林郁婷也展現霸氣，坦言無法改變他人想法，最好的方式就是「用實力證明」。

巴黎奧運後歷經性別爭議風波，林郁婷從原本五十七公斤級轉攻六十公斤級，笑稱當初抱著「憨膽」的心態「越級打怪」，才發現挑戰並不輕鬆；她在首戰就經歷鼻子刮傷出血等考驗，昨天重逢兩年前巴黎奧運交手過的圖爾迪別科娃，連續三回合取得優勢獲勝，明天將與中國大陸好手楊成宇爭金。

林郁婷的指導教練曾自強賽後笑稱，四強賽結果「全在預料之中」，透露戰術就是「保持距離，減少身體接觸」，成功讓對手在比賽後半段越打越失去信心。曾自強說，團隊目標始終緊訂明年四月世界錦標賽暨奧運資格賽，「換量級對她是全新挑戰，但老天爺對她蠻公平的，先輸過兩場（亞洲錦標賽與世界盃貴州站），但重要的拿下來就好。」

不過，昨天賽後混合採訪區出現插曲，外媒以英語提出涉及性別議題的敏感質疑，甚至詢問她是否自認是「非典型人」的榜樣，面對拐彎抹角的試探，林郁婷神色自若表示，「他們有自己的想法，我們沒有辦法去改變他們，就是做好自己，用實力證明給自己看。」

林郁婷表示，比賽期間已將社群軟體刪除，全面隔絕外在聲音並專注於場上表現。此外，她也特別感謝運動部部長李洋以及代表團醫療團隊，提供比奧運更高規格的後勤支援，讓她能無後顧之憂在場上全力拚戰。

我國代表團昨天靠複合弓男團、電競「第五人格」奪下兩面銅牌，目前累積拿下三金、十銀、廿六銅，總計卅九面獎牌，今天包括跆拳道品勢、已挺進四強銅牌保底的電競「英雄聯盟」、輕艇激流都將登場爭奪獎牌。

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