亞運網球／扳倒第2種子！謝淑薇、曾俊欣闖混雙8強

「夜市球王」曾俊欣名古屋亞運單日兩勝，先是男單收下8強門票，晚間和「一姊」謝淑薇在中央球場再扳倒列第2種子的印度組合博薩萊（Rutuja Bhosale）／班布里（Yuki Bhambri），和另組寶島混雙詹皓晴／何承叡分闖8強，明天兩組台將都要碰中國組合，爭取登上頒獎台的機會。

謝淑薇和曾俊欣雖未列種子，但搭配產生極佳化學效應，首輪只失3局就闖關，今天面對第2種子也以6：3、6：4出線，在名古屋當地深夜搭上8強末班車，明天將和中國吳易昺／郭涵煜爭4強門票。

謝淑薇原本今天還有女雙賽程，因南韓對手退賽，和「小鋼炮」梁恩碩一場未打就晉級8強，明天預計台灣時間下午一點對決地主小堀桃子／清水綾乃。

名列混雙頭號種子的詹皓晴／何承叡，首輪輪空，今天第二輪碰蒙古組合恩赫扎爾哥勒（Sonomyanzum Enkhjargal）／普雷夫多爾吉（Undrakh Purevdorj），僅僅花32分鐘就連下12局，以兩個6：0、6：0晉級8強，明天將和中國組合蔣欣玗／張天匯搶4強門票。

女雙同樣闖8強的詹皓晴，明天和搭檔吳芳嫺也要碰中國組合，將對決列頭號種子的郭涵煜／張帥。