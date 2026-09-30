亞運／10月1日中華隊焦點 射箭複合弓力拚個人獎牌

2026名古屋亞運進入尾聲，台灣代表隊依舊奮戰拚佳績；男子複合弓在今天拿下團體銅牌後，明天陳界綸、張正韋繼續在個人賽登場，另外輕艇激流張筑涵、張富驊也力拚站上頒獎台。

中華男子複合弓今天在名古屋亞運拿下史上首面亞運團體獎牌，明天輪到個人賽接力登場，2位老大哥陳界綸、張正韋分別在8強賽亮相，陳界綸要對上印度好手，張正韋強碰中國的劉瑾一。

教練林哲瑋表示，經過團體賽的洗禮後，大家更進入狀況，張正韋今天狀況調整相當不錯，很有機會維持下去，陳界綸經驗老到，相信經過一天的休息也會有不一樣的表現。

輕艇激流賽事，明天將先進行第2次4強賽，接著就會進行決賽，張筑涵在女子C艇單人、張富驊在男子K艇單人，都有機會力拚獎牌；張筑涵上屆杭州亞運收穫一面金牌。

另外在高爾夫賽事，今天首回合男、女組都傳來捷報，男子王偉軒發揮開球重砲威力，暫時並列榜首；徐薇淩則並列第3，2人也將力拚拉抬排名，為最後2天賽事衝刺。