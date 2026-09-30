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亞運網球／葛蘭喬安娜不敵菲律賓超新星 許育修男雙晉級4強再登頒獎台
我國網球好手葛蘭喬安娜順利打進名古屋亞運女單8強，今天和列頭號種子的菲律賓人氣球星艾亞拉（Alex Eala）正面碰頭，首盤一路苦戰，盤末發球局失守下以5：7讓出，第二盤更吞下「鴨蛋」，最終以5：7、0：6止步8強，結束本屆亞運。
艾亞拉目前世界排名高居18位，為參加亞運放棄同時間的WTA 1000等級中國公開賽，將因此領到1萬美元（約合台幣32萬）罰金；世界排名143的葛蘭喬安娜首盤展現競爭力，開賽遭破發但緊接反擊追成3：3，可惜盤末關鍵局再失守，第二盤又被連破3局，在1小時49分鐘激戰後無緣4強。
另一名女單代表楊亞依第二輪止步，今年男單許育修先盛後衰，以6：2、4：6、5：7遭地主列第8種子的松岡隼逆轉，止步第三輪，單打賽事只剩「夜市球王」曾俊欣。
曾俊欣今天以6：3、6：4拍下印度蘇雷什（Dhakshineswar Suresh），挺進男單8強，連續兩屆將對決烏茲別克蘇塔諾夫（Khumoyun Sultanov），杭州亞運3盤落敗的曾俊欣要尋求「甜蜜復仇」，爭取站上頒獎台。
許育修單打雖失利，男雙和何承叡持續挺進，今天8強賽以7：6（7：5）、6：3力退印度組合蘇雷什／班布里（Yuki Bhambri），為中華網球隊鎖定首面網球獎牌。
上屆許育修搭檔莊吉生奪下男雙金牌，今年確定再有獎牌，何承叡也還有混雙賽程要挑戰獎牌。
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