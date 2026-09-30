亞運田徑／男子跳高金牌返台 傅兆玄：不受氣候影響順利奪冠

在日本名古屋亞運拿下男子跳高金牌的選手傅兆玄今天搭機返台，他表示，在台灣很多比賽都有下雨，因此在比賽時未受氣候影響，最終也在賽場上抓到感覺順利奪下金牌。

亞運羽球、田徑、射擊、克拉術、電子競技代表隊，共近百名人員今天下午搭機自日本返台，許多球迷及學弟妹紛紛帶著自製的加油牌，前往桃園國際機場入境大廳接機，並高喊「地心引力抓不住的男人」為口號，歡迎傅兆玄及亞運選手們凱旋歸國。

男子跳高好手傅兆玄27日以2公尺25的成績拿下名古屋亞運金牌，終結台灣60年亞運田徑男子金牌荒。

傅兆玄接受媒體聯訪表示，很開心有為台灣拿到一面金牌，其實在比賽前1個小時的熱身時，天氣就有越來越重的雨天感覺，他也趁著訓練機會適應這樣的氣候，「在比賽場時也越來越抓到感覺」，他認為「下雨天真的有比較舒服的感覺」，且在台灣很多比賽都有下雨因此也較習慣，最後果然順利奪牌。

傅媽媽覺得「天時、地利、人和也該輪到他了」，先前確實有段低潮、身體也受傷，但傅兆玄從來不講，自己堅持下去，感謝教練及學長的協助，賽前就覺得前3名沒問題，尤其當天又下雨「天氣越不好他表現得會越穩定」，今天除了學弟妹來接機，傅兆玄的弟弟、舅舅、舅媽也特地請假出席，先前傅兆玄都不太敢吃說要減重，晚上家人要好好聚餐慰勞他。