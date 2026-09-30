亞運柔道／林真豪無緣獎牌情緒潰堤 「希望可以拍那種頒獎台的照片」

台灣柔道女將林真豪今天在名古屋亞運女子48公斤級闖進銅牌戰，最後卻仍以一步之遙無緣頒獎台，她在走下場後淚水潰堤，賽後也含著淚笑說：「還是希望可以拍那種頒獎台的照片。」

林真豪在今天挺進4強後對上哈薩克選手阿布扎基諾瓦（Abiba Abuzhakynova），但才開賽就被對手踩到腳踝，之後又在比賽再次傷及同部位，該場比賽在最後1分30秒時，讓對手拿下「有效（Yuko）」，錯失爭金機會。

林真豪自認和對手其實沒有差太多，「感覺很有機會可以贏，但就覺得很可惜。」下場後傷勢連走路都會痛，經過醫師和防護員的緊急處理後，下午銅牌戰再上陣，卻在最後33秒被對手取得「有效（Yuko）」落敗，無緣獎牌。

林真豪自認銅牌戰也是有拚，「如果有處理得更好的話，劣勢就不會那麼明顯，只是摔到後面的時候，自己也有點不知道發生什麼事了，內容沒有像我想像的一樣。」

與獎牌擦肩而過的遺憾，林真豪賽後情緒潰堤，「因為覺得很可惜啊，就是沒有跟人家差太多，感覺都有機會，可是自己沒有掌握住，會覺得很難受，大家都這麼看好我，結果沒有拿到我想要的，我自己也會很失望。」

比賽中聽到場邊頻頻傳來為她加油的聲音，包括爸媽、其他柔道隊隊友，以及「柔道女王」連珍羚都到場替她打氣，林真豪表示：「我覺得很開心啦，只是⋯⋯覺得很難過沒有把這面牌拿下來。」

其中連珍羚有先向她預告會來現場觀賽，「學姐有說她會來看，說『學姐要看喔，會有決賽！』這樣，有啦有啦，只是我沒打好。」林真豪說完破涕為笑，「還滿開心的，就是今天可以摔到決賽，可以讓大家看我看久一點，照片可以多拍一點，但還是希望可以拍那種頒獎台的照片啦。 」

我國女將林真豪今天在名古屋亞運女子48公斤級爭銅牌，對上塔吉克對手穆米諾瓦（Akhliya Muminova），最後33秒被對手取得「有效（Yuko）」，最終反撲失利，無緣頒獎台，難過落淚。特派記者陳正興／名古屋攝影

我國女將林真豪今天在名古屋亞運女子48公斤級爭銅牌，對上塔吉克對手穆米諾瓦（Akhliya Muminova），最後33秒被對手取得「有效（Yuko）」，最終反撲失利，無緣頒獎台。特派記者陳正興／名古屋攝影

我國女將林真豪今天在名古屋亞運女子48公斤級爭銅牌，對上塔吉克對手穆米諾瓦（Akhliya Muminova），最後33秒被對手取得「有效（Yuko）」，最終反撲失利，無緣頒獎台。特派記者陳正興／名古屋攝影