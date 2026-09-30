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亞運柔道／盡力但結果不是自己想要的⋯ 楊勇緯壓力大淚謝外界支持

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋即時報導
亞運柔道銅牌戰，中華隊楊勇緯輸給中國選手，無緣銅牌。特派記者陳正興／名古屋攝影
亞運柔道銅牌戰，中華隊楊勇緯輸給中國選手，無緣銅牌。特派記者陳正興／名古屋攝影

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柔道男神」楊勇緯未能完成在亞運衛冕金牌的目標，今天在銅牌戰與中國選手馬鈺林拚到「黃金得分」，加上正規賽4分鐘，全場與對手鏖戰12分49秒後落敗，三度參戰亞運首次無緣頒獎台，楊勇緯淚水止不住，「是滿享受的啦，但就是結果不是自己想要的⋯⋯。」

楊勇緯在上屆杭州亞運率先出擊，替我國摘下該屆亞運第一金，也是我國代表團史上第100金，今年再次成為奪金希望，但楊勇緯在4強戰不敵巴黎奧運金牌得主，銅牌戰與中國選手馬鈺林首次過招，拚到黃金得分7分49秒後落敗，錯失獎牌。

賽後走進採訪區，楊勇緯見到大批熟悉的台灣媒體，淚水止不住，他坦言，一直都有感受到大家對他的期待和支持，包括守著比賽轉播甚至親自到場為他加油的各位，因此未能拿下預期中的成績，他的情緒忍不住湧了上來，「就是很謝謝大家。」

楊勇緯提到，在4強戰落敗時，自己的心態就是「往前看」，專心準備下一場的對手，「只是結果不如預期，不是自己期待的那個樣子，但我覺得也不是壞事啦，我也盡力了，也知道自己有哪些地方需要改變，中國的這個對手摔得也很好、找不到破綻，後面要反攻時就被對方找到機會，所以比賽就是這樣⋯⋯。」

楊勇緯不諱言，今天比賽確實壓力很大，這樣的壓力來自於各個層面，「還是希望把自己好的一面展現出來，我也盡了我的全力，但可能一些小細節沒有掌握好。」

已從國家隊退役的旅日柔道女將連珍羚，今天現身場邊為昔日隊友們應援，楊勇緯說：「學姐有叫我放手一搏，她都在背後支持著我，希望我能享受舞台。」他接著笑說：「是滿享受的啦！但是就是結果不是自己想要的，才會有這樣的情緒。」

賽後訪問講起外界對他的支持，楊勇緯數度落下淚來。運動部部長李洋隨後也現身，摟著楊勇緯給予安慰及鼓勵，讓楊勇緯又忍不住拉起柔道服拭淚。

收拾好情緒之後，楊勇緯明天就要再出發前往亞塞拜然參與世界錦標賽，他笑說：「也沒有什麼時間，就是盡量的先把身體顧好，在每次比賽找到自己的問題，然後好好的調整，這應該就是我現在的功課。」

亞運柔道銅牌戰，中華隊楊勇緯輸給中國選手，無緣銅牌。特派記者陳正興／名古屋攝影
亞運柔道銅牌戰，中華隊楊勇緯輸給中國選手，無緣銅牌。特派記者陳正興／名古屋攝影

柔道女王」連珍玲（左）在旁觀賽。特派記者陳正興／名古屋攝影
柔道女王」連珍玲（左）在旁觀賽。特派記者陳正興／名古屋攝影

亞運柔道銅牌戰，中華隊楊勇緯輸給中國選手，無緣銅牌。特派記者陳正興／名古屋攝影
亞運柔道銅牌戰，中華隊楊勇緯輸給中國選手，無緣銅牌。特派記者陳正興／名古屋攝影

「柔道女王」連珍玲（右）在旁觀賽。特派記者陳正興／名古屋攝影
「柔道女王」連珍玲（右）在旁觀賽。特派記者陳正興／名古屋攝影

亞運 楊勇緯 柔道 2026名古屋亞運

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