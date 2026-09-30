亞運電競／《第五人格》4強落敗摘銅達標 教練大讚選手心態穩

名古屋亞運電競《第五人格》項目我國代表隊傳回捷報，中華隊今天一路展現韌性，雖然於四強賽不敵強敵中國大陸隊，但仍順利摘下銅牌，為我國電競代表隊進帳本屆賽事第三面獎牌。

《第五人格》我國今年由朱堂堯、莊博鈞、張淳銘、陳廣曄、湯勝鈞、鄭凱升、蘇彬誠攜手出擊，教練則為陳宣儒，在先以分組第一強勢晉級8強後，今天8強賽則以2：0擊退香港隊晉級4強，確定銅牌保底。

教練陳宣儒賽後透露，由於香港陣容臨陣調整，原本準備的功課全得重新來過，第一局雙方握手言言平局，讓過往對戰佔據優勢的中華隊遭遇不小打擊。

雖然準決賽不敵於中國大陸，但陳宣儒仍給予這群代表隊成員極高評價，「我的選手真的很棒，心態很穩，大家就是一個極具凝聚力的團隊，有達成當初保底4強、爭取獎牌的目標。」