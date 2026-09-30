亞運播錯國歌、接駁車害延賽 名古屋市長公開致歉：真摯反省

日本愛知．名古屋亞運籌辦過程接連爆發多起賽事營運瑕疵，引發各國參賽代表團譁然。針對賽場頻繁發生的低級失誤，身兼大會組織委員會代會長的名古屋市長廣澤一郎於例行記者會上正式公開向受波及的選手與相關人員致歉，坦言組織內部存在明顯的人為疏失與溝通斷層，強調必須為一連串的行政怠失「真摯深刻反省」，並承諾將全力補破網修正後續賽事流程。

據日媒報導，本屆由日本愛知縣與名古屋市共同主辦的亞洲運動會，自開幕以來在各場館的行政調度與執行細節上狀況百出。在男子曲棍球競賽項目中，現場音響控管竟誤播非出賽國家的國歌，令場上整隊列隊的選手與教練團當場錯愕，嚴重損及國際賽事禮儀與國家尊嚴。男子排球賽事部分，大會針對載送選手前往比賽場館的接駁巴士動線引導出現重大錯誤，導致代表隊選手無法準時抵達會場，賽程被迫臨時延後開打，嚴重干擾運動員的賽前熱身與備戰節奏。

面對排山倒海而來的質疑聲浪，大會組織委員會代會長、名古屋市長廣澤一郎在記者會上面對媒體時神情嚴肅，正式向外界致歉。

「對於造成諸多困擾的選手以及所有相關人士，我們必須致上最深的歉意。」廣澤一郎沉痛表示，主辦單位對於連日來發生的各項行政疏失必須予以「真摯反省」；他也坦承，這些問題的主因在於「現場人為操作疏失，以及與各國代表團之間的聯絡溝通嚴重不足」，目前籌委會正根據已發生的具體事故全面檢討應對，避免重蹈覆徹。