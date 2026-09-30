亞運高爾夫／徐薇淩開低走高並列第3 曾雅妮暫居並列第18

名古屋亞運高爾夫賽事首輪在今天登場，其中在中午登場的女子組賽事，我國三位好手一度都有亮眼表現，最終以徐薇淩以67(-3)桿並列第3名作收表現最佳，至於女團也以136桿與南韓、中國大陸、泰國並列第2名。

今年亞運我國高爾夫球分別由男子選手王偉軒、洪健堯、詹世昌，女子選手徐薇淩、曾雅妮、錢珮芸代表參賽，其中上午率先登場的男子組首輪，王偉軒以65(-5)桿並列第1名表現最佳。

至於中午接續登場的女子組賽事，我國前世界球后曾雅妮開局一度打出佳績，從後九洞出發的她，一度在個人前6洞抓下2鳥，排名位居前段班，只可惜在後9洞手感降溫，今天以71(+1)桿作收，並列第18名。

而我國另外兩位女子選手徐薇淩與錢珮芸，則都有低於標準桿的表現，其中徐薇淩雖然在個人前9洞賽事一度吞下1柏忌、1雙柏忌，但後9洞找回狀態一度在6洞中抓下5鳥，最終以67(-3)桿並列第3名作收，至於錢珮芸則以單日4鳥、吞3柏忌，以69(-1)桿排名並列第9名作收。