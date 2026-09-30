亞運柔道／銅牌戰拚到黃金得分激戰8分49秒落敗 楊勇緯無緣頒獎台

「柔道男神」楊勇緯今天在名古屋亞運柔道男子60公斤級亮相，但4強戰不敵巴黎奧運金牌，衛冕夢碎，銅牌戰對上中國國選手馬鈺林，拚到「黃金得分」第8分49秒被對手取得一個「半勝（Waza Ari）」，錯失銅牌，首次無緣登上亞運頒獎台。

楊勇緯上屆杭州亞運率先奪金，拿下我國代表團亞運史上第100金，今年力拚衛冕。今天在男子60公斤級先是連續兩場拿下「一本（Ippon）」勝，但4強賽強碰巴黎奧運金牌、哈薩克選手史梅托夫（Yeldos Smetov），被拿下一個「半勝（Waza Ari）」，金牌夢碎。

楊勇緯下午銅牌戰對上中國國選手馬鈺林，兩隊在正規賽4分鐘內難分勝負，黃金得分階段甚至鏖戰超過8分鐘，最後楊勇緯被對手拿下一個「半勝（Waza Ari）」，歷經一番苦戰後落敗，錯失銅牌。

「柔道男神」楊勇緯銅牌戰落敗。 特派記者陳正興／攝影

「柔道男神」楊勇緯(右)銅牌戰落敗。 特派記者陳正興／攝影

「柔道男神」楊勇緯銅牌戰落敗。 特派記者陳正興／攝影