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亞運柔道／林真豪銅牌戰落敗 無緣亞首面獎牌退場淚崩
我國女將林真豪今天在名古屋亞運女子48公斤級爭銅牌，對上塔吉克對手穆米諾瓦（Akhliya Muminova），最後33秒被對手取得「有效（Yuko）」，最終反撲失利，無緣頒獎台。
林真豪今天則在女子48公斤級登場，首輪輪空，8強戰對戰香港選手王嘉莉在最後10秒以「Yuko（有效）」拿下1分勝出挺進4強。接著對上哈薩克選手阿布扎基諾瓦（Abiba Abuzhakynova），在比賽剩下1分30秒時，讓對手以「有效（Yuko）」取得1分，錯失爭金機會。
林真豪隨後在銅牌戰對上塔吉克對手穆米諾瓦，最後33秒被對手取得「有效（Yuko）」，因此錯失個人首面亞運獎牌，林真豪退場時就忍不住情緒潰堤。
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