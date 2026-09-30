亞運射箭／張正韋扮演男團開路先鋒箭無虛發拿滿分 讓全隊安心奪銅

中華射箭男子複合弓團隊今天擊敗韓國奪銅，其中擔任首棒的張正韋8支箭全都繳出完美的10分，扮演稱職開路先鋒，也為他接下來的個人賽增添信心。

射箭複合弓男團銅牌賽，中華隊依序排出張正韋、陳界綸、顏子翔，其中22歲的張正韋表現沉穩，4輪共8支箭全都10分，其中還有4支箭是命中靶心（X10），中華隊也以234比233擊敗韓國奪銅。

張正韋告訴中央社記者，自己在場上的角色，就是盡力扮演好開路先鋒，讓隊友後面上來時可以比較安心、穩定，銅牌戰全都射出10分，也算是有達成自己的目標。

接下來張正韋還將在個人賽出戰，他強調，這面團體銅牌雖然開心，但更多的是利用這次機會更熟悉場地、風向，以及站上台的感覺。

擔任第2棒，也是隊上老大哥的28歲陳界綸，上屆杭州亞運銅牌戰，發生超過時間沒有放箭的要命失誤，讓全隊無緣獎牌；從那之後有時成績就偶爾會出現意外低分；今天在4強賽第2輪，就射出1支6分箭。

教練林哲瑋賽後也幫忙緩頰說，從上屆的失誤開始，陳界綸心理就有些掙扎，「一直到今年初才發現他有恐慌症的情況，前一陣子變得比較嚴重，幸好有國訓中心的心理治療師協助，現在的狀態才稍微回穩一點。」

林哲瑋提到，從4強賽的6分箭，到銅牌戰恢復穩定，「界綸自我調整能力很快，2名學弟也都很給力，這就是團體賽最重要的地方。」