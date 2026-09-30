亞運電競／第五人格勝香港 中華隊闖4強保底銅牌

名古屋亞運電競「第五人格」中華代表隊今天在8強戰以2比0擊敗香港隊，順利前進4強、保底獲得銅牌，教練陳宣儒表示，已經有達到賽前設定的目標。

由鄭凱升、湯勝鈞、張淳銘、莊博鈞、朱堂堯、陳廣曄及蘇彬誠組成的名古屋亞運電競「第五人格」代表隊，預賽以分組龍頭之姿晉級8強，接著今天淘汰賽面對香港，以6比2、5比3鎖定戰果，如願挺進4強、至少獲得1面銅牌。

教練陳宣儒賽後接受媒體聯訪時興奮表示，一開始就設定以4強為目標，現在確定有獎牌入袋，期許4強對戰強敵中國盡力發揮，並稱讚選手們表現真的很出色，「大家心態很穩定，我們是很棒團隊。」

陳宣儒提到，對手香港賽前臨時有狀況，因此換了兩名選手登場，沒想到造成「出奇招」感覺，讓中華隊擬定策略必須緊急重新修正，導致首局雙方戰成平手，不過陳宣儒立刻喊出暫停，幫助選手調整一下狀態，才順利取得勝利。