亞運／複合弓男團奪亞運首面獎牌 18歲顏子翔：喜歡帥的感覺

中華男子複合弓代表隊今天在名古屋亞運團體銅牌戰，以234比233射下韓國奪銅，也是射箭隊男子複合弓男團史上首面獎牌，擔任最後一棒的顏子翔僅18歲；賽後他笑說：「最後一棒感覺很帥。」

顏子翔在銅牌戰表現穩定，總計8支箭有6支10分、2支9分，擔任相當稱職的最後一棒，完全沒有緊張和生澀感。

顏子翔賽後受訪時表示，其實從確定團體賽晉級4強後，每個晚上都睡不太好，腦子裡會出現很多想法，好的不好的都有，直到今天到賽場才整個回神。

去年顏子翔以17歲之齡就代表中華出戰溫尼伯世界青年射箭錦標賽，奪得U18複合弓男子個人賽銅牌與團體賽銅牌。

他在這次亞運負責壓軸最後一棒，卻沒有感到任何壓力，顏子翔笑說：「我覺得最後一棒很帥，有時候必須要射10分才能贏，我就能射下10分，全場都會很嗨，我也喜歡這種扛勝敗的感覺。」

談到4強賽學長陳界綸的失誤6分箭，顏子翔也很堅定地說：「我從高中開始就聽過界綸學長的名字，他算是我們複合弓的代表人物，所以我對他一直很有信心，相信接下來他的個人賽一定會有好成績。」