亞運柔道／首闖亞運「希望站上頒獎台」 林崇佑無緣獎牌哽咽道不甘心

首度站上亞運舞台，我國柔道選手林崇佑今天在男子66公斤級登場，在8強落敗後，在敗部復活賽對上薛紫陽遭逆轉，無緣爭取銅牌，賽後他也坦言有些不甘心，「第一次比亞運，希望可以站在頒獎台上。」

林崇佑今天在16強戰對上香港選手王嘉祺，開賽就迅速壓制對手，只花44秒取得「一本（Ippon）」勝，之後在8強賽不敵南韓選手Kim Channyeong，但進入敗部復活賽後也沒能拿下勝利，首次亞運沒能如願戰上頒獎台。

「可能技不如人吧，就回去再練。」林崇佑賽後眼眶含淚道出自己的不甘心，「這場比賽其實也有機會，之前沒對過這位中國選手，實力滿好的，自己也沒想太多，就是想辦法贏下這場比賽，前面有進攻到，但是後面沒有控制好對手，就被反敗⋯⋯。」

林崇佑由阿公、阿嬤帶大，靠著一路來的努力，站上亞運的舞台。他透露，比賽前一天有和家人通電話，「阿嬤他們都滿關心的，前一天有打電話，阿嬤也不想給我太多壓力，就要我加油，今天也一大早6點多就傳訊息給我說『比賽加油』。」

從60公斤級轉戰66公斤級登上亞運，林崇佑直呼是另一種挑戰，「我的身材優勢還不到人家的一點點，所以只能在平常訓練的時候，一直努力吃、努力重訓，這是我對自己跳上66公斤級的一個期許和目標。」他也盼自己自己能在66公斤級拚出自己的一片天。

亞運柔道男子66公斤級8強賽，林崇佑（藍衣者）不敵對手落入敗部。特派記者陳正興／名古屋攝影

亞運柔道男子66公斤級8強賽，林崇佑不敵對手落入敗部。特派記者陳正興／名古屋攝影

亞運柔道男子66公斤級8強賽，林崇佑（藍衣者）不敵對手落入敗部。特派記者陳正興／名古屋攝影