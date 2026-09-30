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亞運射箭／複合弓男團1分差力壓南韓奪銅 本屆射箭獎牌開張

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋即時報導
複合弓射箭男團摘下銅牌。圖／代表團提供
複合弓射箭男團摘下銅牌。圖／代表團提供

2026名古屋亞運

名古屋亞運我國代表團第一面射箭獎牌入袋！複合弓射箭男團今天在銅牌戰面對南韓隊，以234：233的一分之差力壓對手，收下銅牌，本屆射箭獎牌開張，也是隊史在亞運的第一面複合弓男團獎牌。

本屆複合弓男團由張正韋／顏子翔／陳界綸攜手拚佳績，先後擊敗蒙古和越南挺進4強，今天在4強戰對上中國大陸，第二局的一支關鍵6分箭被拉開差距，之後也難敵對手的穩定發揮，以228：236落敗，無緣爭金。

銅牌戰對上南韓，中華男團找回準心，連兩局射下59分，第3局雖拿下57分，讓對手追成1分差，但第四局中華隊連5支10分箭，最後再以一支9分箭頂住壓力，對手同樣是59分表現，最終中華男團就以1分之差鎖定勝利，帶走銅牌。

中華隊本屆複合弓女團以第4收場無緣連4屆奪牌；中華男團則是連續三屆闖進銅牌戰，今年如願抱回銅牌，替射箭代表隊帶回本屆第一面獎牌。 

本屆射箭代表隊第一面獎牌入袋。圖／代表團提供
本屆射箭代表隊第一面獎牌入袋。圖／代表團提供

複合弓射箭男團摘下銅牌。圖／代表團提供
複合弓射箭男團摘下銅牌。圖／代表團提供

亞運 南韓 張正韋 2026名古屋亞運 射箭

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