亞運拳擊／林郁婷晉級金牌戰 教練曾自強：老天蠻公平的

我國「拳后」林郁婷挺進亞運女子60公斤級金牌戰，將與中國大陸好手楊成宇角逐最高榮譽，面對跨量級挑戰的考驗，指導教練曾自強賽後笑稱4強賽比賽結果「全在預料之中」，並透露策略就是「保持距離，減少身體接觸」，成功讓對手在比賽後半段越打越失去信心。

曾自強指出，比賽推進到後半段時，對手因攻勢受阻而心態受影響，甚至出現失去攻擊意願的情況。他也透露，團隊這場比賽的方針相當明確，就是盡可能避免無謂的身體接觸，戰術執行非常成功，「一直以來就是盡量保持好距離，對方追不上來，信心自然會動搖。」

對於林郁婷這次轉挑戰60公斤級，曾自強直言，亞洲這個量級競爭極其激烈，幾乎每位對手都具備世界冠軍實力。談到即將登場的金牌戰，他表示無論面對中國大陸還是印度等強敵，團隊目標始終是緊盯明年4月的世錦賽也是奧運資格賽，「這是一場全新的挑戰，但老天爺對她蠻公平的，先輸過兩場（亞錦賽與世界盃貴陽站），但重要的拿下來就好，心態調適與持續進步才是關鍵。」

此外，這次代表團在後勤與後援上也下足功夫，除了比照先前規格自建「中繼站」外，曾自強也動用人脈租借專屬場館，方便選手隨時訓練，更獲得日本當地友人的車輛接送與飲食支援，曾自強特別感謝行政部門與後勤團隊的全力挺身，讓選手能無後顧之憂地全力拚戰。