快訊

松山區10名國小生吃完小卷後吐瀉 教育局回應曝學生狀況

客機突發「疑似劫機警報」以色列戰機緊急升空 機上174人現況曝光

捲租金爭議…Tony中英文聲明怒揭真相 心疼愛妻隋棠蒙受不白之冤

聽新聞
0:00 / 0:00

亞運拳擊／林郁婷晉級金牌戰 教練曾自強：老天蠻公平的

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋即時報導
林郁婷晉級金牌戰。圖／中華代表團提供
林郁婷晉級金牌戰。圖／中華代表團提供

2026名古屋亞運

我國「拳后」林郁婷挺進亞運女子60公斤級金牌戰，將與中國大陸好手楊成宇角逐最高榮譽，面對跨量級挑戰的考驗，指導教練曾自強賽後笑稱4強賽比賽結果「全在預料之中」，並透露策略就是「保持距離，減少身體接觸」，成功讓對手在比賽後半段越打越失去信心。

曾自強指出，比賽推進到後半段時，對手因攻勢受阻而心態受影響，甚至出現失去攻擊意願的情況。他也透露，團隊這場比賽的方針相當明確，就是盡可能避免無謂的身體接觸，戰術執行非常成功，「一直以來就是盡量保持好距離，對方追不上來，信心自然會動搖。」

對於林郁婷這次轉挑戰60公斤級，曾自強直言，亞洲這個量級競爭極其激烈，幾乎每位對手都具備世界冠軍實力。談到即將登場的金牌戰，他表示無論面對中國大陸還是印度等強敵，團隊目標始終是緊盯明年4月的世錦賽也是奧運資格賽，「這是一場全新的挑戰，但老天爺對她蠻公平的，先輸過兩場（亞錦賽與世界盃貴陽站），但重要的拿下來就好，心態調適與持續進步才是關鍵。」

此外，這次代表團在後勤與後援上也下足功夫，除了比照先前規格自建「中繼站」外，曾自強也動用人脈租借專屬場館，方便選手隨時訓練，更獲得日本當地友人的車輛接送與飲食支援，曾自強特別感謝行政部門與後勤團隊的全力挺身，讓選手能無後顧之憂地全力拚戰。

2026名古屋亞運 林郁婷 拳擊

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞運拳擊／復仇哈薩克名將挺進8強 林郁婷以挑戰者姿態爭金

亞運拳擊／林郁婷擊敗北韓勁敵 過程如「鬥牛」

亞運拳擊／越級打怪再進金牌戰 林郁婷謝李洋部長給選手奧運級待遇

亞運拳擊／形容對手像牛自己像玩具 林郁婷「放手一搏」連三屆摘牌

相關新聞

亞運射箭／複合弓男團1分差力壓南韓奪銅 本屆射箭獎牌開張

名古屋亞運我國代表團第一面射箭獎牌入袋！複合弓射箭男團今天在銅牌戰面對南韓隊，以234：233的一分之差力壓對手，收下銅牌，本屆射箭獎牌開張，也是隊史在亞運的第一面複合弓男團獎牌。

亞運拳擊／遭外媒拐彎抹角指「非主流榜樣」 林郁婷霸氣回應：用實力證明

林郁婷亞運拳擊4強以5：0擊敗烏茲別克對手，挺進金牌戰；面對外媒針對性提問，她以實力回應，並稱專注備戰、隔絕外界聲音。

亞運拳擊／越級打怪再進金牌戰 林郁婷謝李洋部長給選手奧運級待遇

我國女子拳擊好手林郁婷今天在名古屋亞運60公斤級4強賽，以5：0橫掃烏茲別克勁敵圖爾迪別科娃（Sitora Turdibekova），強勢闖進10月2日的金牌戰，自巴黎奧運後遇性別檢驗風波到升量級挑戰「越級打怪」，林郁婷坦言一開始是憑著一股「憨膽」，但在不斷從挫折中成長後，如今已逐漸找回賽場節奏，朝向亞運連霸目標穩健邁進。

亞運柔道／楊勇緯不敵巴黎奧運金牌衛冕夢碎 與林真豪落入銅牌戰

名古屋亞運柔道賽事，我國奪金希望「柔道男神」楊勇緯，今天在男子60公斤級闖進4強後，強碰巴黎奧運金牌選手，讓對手取得一個「半勝（Waza Ari）」落敗，衛冕夢碎，只能爭銅牌；女子48公斤級林真豪同樣在4強不敵哈薩克選手，落入銅牌戰。

亞運柔道／首闖亞運「希望站上頒獎台」 林崇佑無緣獎牌哽咽道不甘心

首度站上亞運舞台，我國柔道選手林崇佑今天在男子66公斤級登場，在8強落敗後，在敗部復活賽對上薛紫陽遭逆轉，無緣爭取銅牌，賽後他也坦言有些不甘心，「第一次比亞運，希望可以站在頒獎台上。」

亞運／複合弓男團奪亞運首面獎牌 18歲顏子翔：喜歡帥的感覺

中華男子複合弓代表隊今天在名古屋亞運團體銅牌戰，以234比233射下韓國奪銅，也是射箭隊男子複合弓男團史上首面獎牌，擔任...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。