亞運射箭／複合弓男團不敵中國神準發揮 將與南韓爭銅牌

名古屋亞運複合弓男子團體賽，中華男團由張正韋／顏子翔／陳界綸出擊，今天下午在4強戰面對中國大陸隊，難敵對手的超神準發揮，最終以228：236落敗，只能與南韓爭銅牌，稍後力拚本屆射箭第一面獎牌。

我國複合弓女團今天在4強戰以1分差不敵中國大陸無緣爭金，銅牌戰再以1分差不敵南韓無緣獎牌。奪牌希望接著交給下午登場複合弓男團。

中華男團先前在淘汰賽先後擊敗蒙古和越南挺進4強，今天碰上中國大陸，兩隊第一局都拿下58分，而中國在第二局以5支10分箭拿下59分，中華隊單趟雖也射出5支10分箭，但第5支箭失誤僅射出6分，一舉被對手拉開3分差距。

中國隊在第三局繳出連6支10分箭的表現，中華男團單局拿下57分。第四趟中國隊再以59分穩定發揮，中華隊拿下57分無力追趕，以228：236落敗錯失爭金機會，將在銅牌戰對上南韓。