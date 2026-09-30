亞運輕艇／廖力泓、鍾淯涵闖決賽排第五收場 上屆金牌張筑涵明登場

我國輕艇激流好手廖力泓和鍾淯涵今天雙雙闖關名古屋亞運決賽，可惜最終兩人都排名第五，沒能登上頒獎台。

名古屋亞運輕艇激流賽程昨天登場，廖力泓在男子單人K1、鍾淯涵在女子單人C1都順利晉級，今天上午準決賽也順利拿下決賽門票。

廖力泓在男子單人K1決賽中划出103秒86成績，加上判罰的4秒，總成績107秒86在10位決賽選手中排名第五。奪牌選手成績都在95秒內，中國胡兆山以91秒41且無判罰的成績奪金，日本田中雄己以92秒87奪銀，哈薩克的科羅博夫（Aleksandr Korobov）以94秒48摘銅。

鍾淯涵準決賽以排名第4的成績獲得決賽門票，最終趟秒數129秒36，加上4秒判罰，最終以133秒36成績完賽，在7名選手中排名第五位。

杭州亞運輕艇隊共帶回2金1銅好成績，包括賴冠傑在輕艇競速的男子個人1000公尺奪金、張筑涵在輕艇激流女子K1登頂，以及吳少璿在輕艇激流男子K1奪銅，今年先結束的競速部分，賴冠傑在男子個人500公尺摘銅，連兩屆登頒獎台，明天「豬排」張筑涵也將上陣迎接名古屋亞運賽程。

鍾淯涵在女子單人C1排名第五結束賽程。圖／中華奧會提供

廖力泓在男子單人K1排名第五結束賽程。圖／中華奧會提供