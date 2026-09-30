亞運拳擊／越級打怪再進金牌戰 林郁婷謝李洋部長給選手奧運級待遇

我國女子拳擊好手林郁婷今天在名古屋亞運60公斤級4強賽，以5：0橫掃烏茲別克勁敵圖爾迪別科娃（Sitora Turdibekova），強勢闖進10月2日的金牌戰，自巴黎奧運後遇性別檢驗風波到升量級挑戰「越級打怪」，林郁婷坦言一開始是憑著一股「憨膽」，但在不斷從挫折中成長後，如今已逐漸找回賽場節奏，朝向亞運連霸目標穩健邁進。

今天面對奧運舊敵圖爾迪別科娃，林郁婷發揮身材優勢並完美執行教練團下達的戰術策略，連續三回合都取得優勢順利取勝，談到關鍵戰術，她展現幽默性格賣起關子，「很多話想說，但不想現在把秘密透露出來，等決賽之後我們再好好說。」

這次亞運林郁婷首戰即面臨鼻子刮傷出血的考驗，所幸在代表團醫療團隊與防護資源支援下快速處理，並未影響發揮，她感激地表示，「感謝我們的李洋部長，給我們一個比奧運等級還要更高規格的待遇。」

從原本量級轉攻60公斤級，林郁婷笑稱當時抱著「藝高人膽大」的心態挑戰，後來才發現挑戰並不輕鬆，「那時想說換個量級挑戰看看，孰不知越級打怪其實沒有那麼容易。那其實一路以來自己也就是不斷從挫折當中成長，然後想讓自己可以變得更加茁壯，尤其是希望自己未來在場上不要再變成玩具一樣被人家玩，丟來丟去。」