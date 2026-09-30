亞運拳擊／遭外媒拐彎抹角指「非主流榜樣」 林郁婷霸氣回應：用實力證明

我國拳擊好手林郁婷今天在名古屋亞運女子60公斤級4強賽上，以5：0擊敗烏茲別克勁敵圖爾迪別科娃（Sitora Turdibekova）挺進金牌戰，賽後他在接受國外媒體的訪問時，被冒犯詢問是否認為自己是「非主流人群」的典範時，林郁婷霸氣回應，自己沒辦法改變別人的想法，對自己來說最好的方式就是用實力證明。

林郁婷今天在4強賽遭遇兩年前巴黎奧運57公斤級16強賽就曾交手過的圖爾迪別科娃，最終以5：0取勝後晉級到金牌戰，距離連兩屆摘金僅差最後一勝。

只是賽後走進採訪區，台媒聯訪結束後，一名外媒突然以英語拋出帶有針對性的問題，詢問她如何應對外界質疑聲浪，甚至追問她是否自認是「非主流人群」的榜樣（原文提問：Does she feel like she is a role model for people back home, maybe people who are not the usual? Like, does she feel like a role model for people?）。

面對拐彎抹角的試探，林郁婷神色自若地表示，「我覺得這應該不會是只有拳擊界，我覺得應該算是不僅是運動界，或者是更多在大眾的世界來說，這一切我覺得都會是一個很……那我覺得當然那些就是……當然他們有他們自己的想法，我們沒有辦法去改變他們，那我們儘管就是做好自己。我覺得對於我來說最好的證明自己，就是用實力證明給自己看。」

林郁婷也強調，大賽期間對她而言唯有賽事最重要，「外在聲音我基本上是全面隔絕，會把社群APP都刪掉，專注在教練給的訓練與場上準備。」