亞運柔道／楊勇緯不敵巴黎奧運金牌衛冕夢碎 與林真豪落入銅牌戰

名古屋亞運柔道賽事，我國奪金希望「柔道男神」楊勇緯，今天在男子60公斤級闖進4強後，強碰巴黎奧運金牌選手，讓對手取得一個「半勝（Waza Ari）」落敗，衛冕夢碎，只能爭銅牌；女子48公斤級林真豪同樣在4強不敵哈薩克選手，落入銅牌戰。

楊勇緯今天男子60公斤級拚衛冕，連兩場比賽取得Ippon（一本勝）挺進4強，接著在4強賽強碰2024年巴黎奧運金牌、哈薩克選手史梅托夫（Yeldos Smetov），但被對手取得一個「半勝（Waza Ari）」，無緣爭金，下午再拚銅牌。

我國女將林真豪則是在女子48公斤級4強戰對上哈薩克選手阿布扎基諾瓦（Abiba Abuzhakynova），一開賽疑似就出現左腳踝不適的狀況，而在比賽剩下1分30秒時，讓對手以「有效（Yuko）」取得1分，錯失爭金機會，將在銅牌戰力拚個人亞運第一面獎牌。

「柔道男神」楊勇緯無緣衛冕。特派記者陳正興／攝影