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亞運網球／對手退賽！謝淑薇、梁恩碩一場沒打直抵8強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
謝淑薇與梁恩碩女雙首戰因南韓對手退賽直接晉級8強。圖／中華代表團提供
謝淑薇與梁恩碩女雙首戰因南韓對手退賽直接晉級8強。圖／中華代表團提供

2026名古屋亞運

今天原本要面臨一日兩戰的我國網球「一姊」謝淑薇，女雙和搭檔梁恩碩的首戰因南韓對手鄭寶映／樸昭炫退賽，兵不血刃直接晉級8強，下戰將和地主小堀桃子／清水綾乃爭4強門票。

40歲的謝淑薇早從2002年釜山亞運就有奪牌紀錄，目前生涯累積亞運2金、3銀、2銅，今年是2014年仁川亞運後再披中華隊戰袍，哥哥謝政瀛也擔任中華網球隊總教練。

亞運前謝淑薇和葛蘭喬安娜合作參加新加坡女網賽，但亞運最後改和「小鋼炮」梁恩碩攜手，兩人名列女雙第2種子，首輪輪空，今天要迎接的第二輪賽事因南韓對手無法出賽，一球沒打就直接晉級8強。

今天稍早，列女雙第5種子的詹皓晴／吳芳嫺只花36分鐘就打下菲律賓對手，成為第一組晉級8強的寶島組合，籤表下半部的謝淑薇／梁恩碩也挺進8強，成中華隊奪牌「雙保險」。

謝淑薇本屆還有混雙賽事，和「夜市球王」曾俊欣今天將和印度組合爭8強門票。

2026名古屋亞運 梁恩碩 謝淑薇 網球

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