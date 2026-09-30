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亞運高爾夫／王偉軒首輪成功獵鷹並列領先 男團暫居第4名

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋即時報導
亞運高爾夫我國男團首輪暫居第4名。圖／隨隊男子教練羅士凱提供
亞運高爾夫我國男團首輪暫居第4名。圖／隨隊男子教練羅士凱提供

2026名古屋亞運

名古屋亞運高爾夫球賽事今天點燃戰火，上午進行男子組首輪賽事，我國好手王偉軒展現火燙手感，在前9洞就抓下2鳥、1老鷹，儘管後9洞僅抓下1鳥，但在首輪打完後仍是與日本選手比嘉一貴以65（－5）桿並列第1名。

今年亞運我國高爾夫球分別由男子選手王偉軒、洪健堯、詹世昌，女子選手徐薇淩、曾雅妮、錢珮芸代表參賽，在今天的首輪賽事中，上午也先由男子組打頭陣，第三度站上亞運舞台的王偉軒，前9洞就展現火燙手感，第一洞就先成功抓鳥，第5洞的4桿洞更是一舉拿下老鷹，前9洞打完就取得低於標準桿5桿的成績，18洞打完後也與比嘉一貴以65（－5）桿並列第1名。

我國另外兩位男子選手，詹世昌雖然抓下3鳥，但也吞下4柏忌，以71（＋1）桿排名並列第23名，洪健堯則是抓下2了，吞下2柏忌和一次雙柏忌，以72（＋2）桿並列第29名，男團首輪則是暫居第4名，女子組賽事也在中午接續登場。

2026名古屋亞運 高爾夫

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