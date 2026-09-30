亞運射箭／複合弓女團無緣獎牌好懊惱 黃逸柔目標奧運雪恥

名古屋亞運射箭複合弓女子團體賽，我國女團黃逸柔／陳怡瑄／陳芳翊在銅牌戰以1分之差無緣獎牌，黃逸柔關鍵最後一箭僅射下8分，賽後她懊惱直呼「超級生氣、非常生氣。」

我國複合弓女團過去三屆亞運拿下2銀1銅，本屆再闖4強，但先229：230的1分差不敵中國大陸隊，之後碰上南韓隊，前三局結束戰成173：173平手，第四局差在黃逸柔關鍵最後一箭僅射8分，又以228：229的1分差距與獎牌擦肩而過。

「在放箭那一刻就知道了。」黃逸柔坦言，最後一箭出手前，有感覺自己手很抖，準心一直拉不上來，「我知道我們上場前分數是平手，所以只要每一支箭都做好就好了，我是不知道後面我們領先多少，只希望我要做好。」

最後那一箭落在8分，無緣獎牌，黃逸柔直呼：「當下就超級懊惱、超級生氣。」她也自責地說：「我要領著她們做好，我不應該有這種箭的失誤，可能就是也真的壓力很大，因為想要拿塊獎牌。」

黃逸柔坦言，自己在出發前的狀況並不是非常理想，來到名古屋後持續調整，今天的狀況已經比前幾天的資格賽、對抗賽都來得好，「只是真的太可惜了⋯⋯，萬分懊惱。」

黃逸柔過去在2014仁川、2023杭州亞運都摘下女團銀牌，這次無緣頒獎台，也沒影響她想再戰的決心，「我的目標是2028年奧運，我要雪恥！。」

陳怡瑄賽後情緒也相當激動，她透露情緒有些複雜，「當然還是想拿牌，很感動，也滿難過的。」這次團隊裡有她最信任的學姐黃逸柔，再加上學妹陳芳翊，她說：「這對我來說是一個很棒的體驗，因為終於台灣有新的選手銜接上來了。」

陳芳翊的亞運初體驗則是直呼緊張，「但有學姊在我就會覺得很安心，在這個團體是可以讓自己安心做自己的動作，也謝謝她們一直鼓勵我，不管我做得怎麼樣。」