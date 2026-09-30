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亞運拳擊／林郁婷退烏茲別克好手 晉級金牌戰攜手陳念琴拚雙金
名古屋亞運女子拳擊60公斤級4強賽，我國好手林郁婷今天遭遇烏茲別克選手圖爾迪別科娃（Sitora Turdibekova），也是兩人繼巴黎奧運16強賽後再度碰頭，最終林郁婷就以5：0取勝，晉級到10月2日金牌戰，有望與陳念琴攜手搶下雙金佳績。
林郁婷今年名古屋亞運轉量級至60公斤級出賽，並將力拚個人連續三屆奪牌、連續兩屆奪金，不過在首戰她就發生鼻子在比賽中遭刮破皮的狀況，導致前兩戰都是「浴血奮戰」，但她也連退強敵，包括8強賽成功向北韓元恩景復仇，晉級4強後確定連續3屆奪牌。
而今天4強賽林郁婷的對手則是來自烏茲別克的圖爾迪別科娃，也是雙方繼巴黎奧運16強賽後再度碰頭，在首回合林郁婷就發揮身材優勢，多次對對手形成有效打擊，並取得5：0領先。
第二回合林郁婷持續掌控場上節奏，讓對手無法有太多攻勢，賽況仍是呈現一面倒，林郁婷依舊保持5：0領先進入最終回合，最終林郁婷仍是以5：0取勝，連續兩屆晉級金牌戰。
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