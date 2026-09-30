快訊

下午1時0分台灣東部海域規模5.9地震 最大震度2級

亞運拳擊／林郁婷退烏茲別克好手 晉級金牌戰攜手陳念琴拚雙金

江啟臣高鐵通勤遭抹「不住台中」 藍反批綠委「雙標」

聽新聞
0:00 / 0:00

亞運拳擊／林郁婷退烏茲別克好手 晉級金牌戰攜手陳念琴拚雙金

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋即時報導
林郁婷晉級金牌戰。圖／中華代表團提供
林郁婷晉級金牌戰。圖／中華代表團提供

2026名古屋亞運

名古屋亞運女子拳擊60公斤級4強賽，我國好手林郁婷今天遭遇烏茲別克選手圖爾迪別科娃（Sitora Turdibekova），也是兩人繼巴黎奧運16強賽後再度碰頭，最終林郁婷就以5：0取勝，晉級到10月2日金牌戰，有望與陳念琴攜手搶下雙金佳績。

林郁婷今年名古屋亞運轉量級至60公斤級出賽，並將力拚個人連續三屆奪牌、連續兩屆奪金，不過在首戰她就發生鼻子在比賽中遭刮破皮的狀況，導致前兩戰都是「浴血奮戰」，但她也連退強敵，包括8強賽成功向北韓元恩景復仇，晉級4強後確定連續3屆奪牌。

而今天4強賽林郁婷的對手則是來自烏茲別克的圖爾迪別科娃，也是雙方繼巴黎奧運16強賽後再度碰頭，在首回合林郁婷就發揮身材優勢，多次對對手形成有效打擊，並取得5：0領先。

第二回合林郁婷持續掌控場上節奏，讓對手無法有太多攻勢，賽況仍是呈現一面倒，林郁婷依舊保持5：0領先進入最終回合，最終林郁婷仍是以5：0取勝，連續兩屆晉級金牌戰。

林郁婷 亞運 陳念琴 2026名古屋亞運 拳擊

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞運拳擊／陳念琴打進金牌戰 要林郁婷快跟上

亞運拳擊／再退北韓強敵 陳念琴晉級金牌戰將拚首金

亞運拳擊／林郁婷擊敗北韓選手完美復仇 至少銅牌也確定連3屆奪牌

亞運拳擊／復仇哈薩克名將挺進8強 林郁婷以挑戰者姿態爭金

相關新聞

亞運拳擊／林郁婷退烏茲別克好手 晉級金牌戰攜手陳念琴拚雙金

名古屋亞運女子拳擊60公斤級4強賽，我國好手林郁婷今天遭遇烏茲別克選手圖爾迪別科娃（Sitora Turdibekova），也是兩人繼巴黎奧運16強賽後再度碰頭，最終林郁婷就以5：0取勝，晉級到10月2日金牌戰，有望與陳念琴攜手搶下雙金佳績。

亞運柔道／楊勇緯連兩場Ippon晉4強 將強碰巴黎奧運金牌拚復仇

名古屋亞運柔道賽事今天展開，3名台灣好手打頭陣，「柔道男神」楊勇緯連兩場取得Ippon（一本勝）晉級4強，下一戰對決巴黎奧運金牌史梅托夫（Yeldos Smetov）。

亞運柔道／首戰退香港姊弟檔 林真豪闖4強、林崇佑8強落敗拚敗部復活

名古屋亞運柔道賽場上，奧運國手楊勇緯、林真豪雙雙前進4強，林崇佑則是在男子66公斤級首戰僅花44秒勝出，但8強戰不敵南韓選手Kim Channyeong、落入敗部。

亞運射箭／複合弓女團銅牌戰最後一箭沒能逆轉 無緣連4屆奪牌

名古屋亞運射箭複合弓團體賽，我國女團在4強戰以1分之差不敵中國大陸，無緣爭金，接著在銅牌戰面對南韓隊，也差在最後一箭僅射下8分，最終以228：229、一分之差錯失勝利，無緣連4屆站上頒獎台。

亞運射箭／複合弓女團無緣獎牌好懊惱 黃逸柔目標奧運雪恥

名古屋亞運射箭複合弓女子團體賽，我國女團黃逸柔／陳怡瑄／陳芳翊在銅牌戰以1分之差無緣獎牌，黃逸柔關鍵最後一箭僅射下8分，賽後她懊惱直呼「超級生氣、非常生氣。」

亞運射擊／楊昆弼/劉宛渝不定向飛靶資格賽第5名 無緣決賽爭牌

名古屋亞運射擊不定向飛靶混雙賽事，我國好手楊昆弼／劉宛渝今天在資格賽以3輪射出134分排名第5作收，在僅取4名晉級決賽的情況下，以2分差距與決賽擦身而過，無緣登上今天下午決賽繼續爭奪獎牌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。