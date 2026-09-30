亞運柔道／首戰退香港姊弟檔 林真豪闖4強、林崇佑8強落敗拚敗部復活

名古屋亞運柔道賽場上，奧運國手楊勇緯、林真豪雙雙前進4強，林崇佑則是在男子66公斤級首戰僅花44秒勝出，但8強戰不敵南韓選手Kim Channyeong、落入敗部。

我國女將林真豪今天則在女子48公斤級登場，首輪輪空，8強戰對戰香港選手王嘉莉、林崇佑首戰對手王嘉祺的姊姊，林真豪在最後10秒以「有效（Yuko）」拿下1分勝出，晉級4強，再一勝拚個人首面亞運獎牌。

男子66公斤級林崇佑生涯首次參與亞運，今天在16強戰面對香港選手王嘉祺，開賽後就迅速以寢技壓制對手取得Ippon（一本勝），僅花44分鐘收下比賽勝利，前進8強。

林崇佑接著在8強對上南韓選手Kim Channyeong，被對手取得一個「半勝（Waza Ari）」落敗，進入敗部復活賽再拚爭取獎牌的機會。

柔道男子66公斤級林崇佑。特派記者陳正興／攝影

柔道男子66公斤級林崇佑。特派記者陳正興／攝影

柔道女子48公斤級林真豪挺進4強。特派記者陳正興／攝影

柔道女子48公斤級林真豪挺進4強。特派記者陳正興／攝影

柔道男子66公斤級林崇佑。特派記者陳正興／攝影

柔道男子66公斤級林崇佑8強落敗進入敗部復活。特派記者陳正興／攝影