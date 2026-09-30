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亞運柔道／楊勇緯連兩場Ippon晉4強 將強碰巴黎奧運金牌拚復仇
名古屋亞運柔道賽事今天展開，3名台灣好手打頭陣，「柔道男神」楊勇緯在男子60公斤級連兩場取得Ippon（一本勝）晉級4強，下一戰對決巴黎奧運金牌史梅托夫（Yeldos Smetov）。
楊勇緯今天在16強戰對上沙烏地阿拉伯選手ALSAIARI Abdulrahman Mussabbih O，以招牌「三角固」壓制對手，拿下Ippon，挺進8強。楊勇緯接著對上塔吉克選手Loiq Kudbudinov，則是以「關節技」讓對方拍地認輸，收下4強門票。
楊勇緯距離衛冕金牌差兩勝，但4強戰將強碰2024年巴黎奧運金牌史梅托夫（Yeldos Smetov），楊勇緯在當年奧運8強戰就是敗在史梅托夫手中。
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