亞運射擊／楊昆弼/劉宛渝不定向飛靶資格賽第5名 無緣決賽爭牌

名古屋亞運射擊不定向飛靶混雙賽事，我國好手楊昆弼／劉宛渝今天在資格賽以3輪射出134分排名第5作收，在僅取4名晉級決賽的情況下，以2分差距與決賽擦身而過，無緣登上今天下午決賽繼續爭奪獎牌。

楊昆弼昨天在男子不定向飛靶決賽，於一路領先的情況下，最後一發遭到科威特老將逆轉以銀牌作收，賽後他也誓言要在今天的混雙賽事再度衝擊般獎牌。

不過今天混雙資格賽，楊昆弼與搭擋劉宛渝卻陷入苦戰，首輪50個泥盤就錯失6個，排名落入後段班，儘管後兩輪狀況回穩，但最終仍是以134分排名資格賽第5名作收，並由資格賽前4名中國大陸、卡達、伊朗、印度晉級決賽。