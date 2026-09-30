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亞運柔道／「柔道男神」楊勇緯寢技發威！ 首戰Ippon勝晉8強
名古屋亞運柔道賽事今天正式登場，我國「柔道男神」楊勇緯今天在男子60公斤級上陣，首戰面對沙烏地阿拉伯對手，拿手寢技發威，拿下Ippon（一本勝），前進8強。
過往亞運柔道賽事都是比賽前段就登場，上屆杭州亞運，楊勇緯在男子60公斤級打頭陣摔出金牌，進帳個人生涯首面亞運金牌，也是我國亞運史上第100金。
本屆柔道賽事在賽會後段才登場，楊勇緯今天首戰對上沙烏地阿拉伯選手ALSAIARI Abdulrahman Mussabbih O，以招牌「三角固」壓制對手取得Ippon，晉級8強。
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