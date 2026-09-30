亞運網球／延續冠軍連勝 詹皓晴、吳芳嫺36分鐘速闖女雙8強

名古屋亞運攜手在女雙出擊的我國網將詹皓晴和吳芳嫺，出征名古屋前先在WTA首爾女網賽打下金盃，今天亞運首戰延續連勝氣勢，以6：3、6：1輕取菲律賓組合阿盧多（Stefi Aludo）／瑪迪斯（Tennielle Madis），晉級8強，離奪牌只差1勝。

詹皓晴和吳芳嫺曾在2023年華欣女網賽連手捧冠，相隔3年成名古屋亞運隊友，亞運前在首爾合體更以一盤未失之姿奪下合作的第2冠，這是詹皓晴生涯第23座WTA巡迴賽金盃，吳芳嫺則是第4冠，為名古屋亞運注入強心針。

帶著金盃前往名古屋，列第5種子的詹吳配首輪輪空，今天迎接首輪賽事，兩盤雖都各被破發一局，不過都在後段拉開差距，第一盤破對手3次發球局，第二盤更是3個破發機會都把握，僅僅花36分鐘就迎接首勝。

8強賽寶島組合將碰中國頭號種子郭涵煜／張帥或南韓張修貞／白多娟的勝方，其中上周首爾女網賽兩人就在8強賽擊敗張修貞／白多娟。

中華網球隊上屆杭州亞運奪下2金2銀1銅佳績，詹皓晴和姊姊詹詠然帶回女雙金牌，和許育修也在混雙摘銅；詹詠然今年初正式宣告退役，詹皓晴改和吳芳嫺以第5種子之姿拚女雙連霸，混雙改搭何承叡名列頭號種子，今天下午也將迎接混雙首戰。