亞運射箭／複合弓女團銅牌戰最後一箭沒能逆轉 無緣連4屆奪牌

名古屋亞運射箭複合弓團體賽，我國女團在4強戰以1分之差不敵中國大陸，無緣爭金，接著在銅牌戰面對南韓隊，也差在最後一箭僅射下8分，最終以228：229、一分之差錯失勝利，無緣連4屆站上頒獎台。

由黃逸柔、陳怡瑄、陳芳翊組成射箭複合弓女團，本屆賽事在16強賽先擊敗菲律賓，8強戰射下印尼挺進4強。今天上午4強戰面對中國大陸，以229：230一分之差飲恨，無緣連兩屆摘銀牌，落入銅牌戰。

接著銅牌戰對上南韓，首局6支箭僅出現一支9分箭、射下59分，但不敵對手的連6支10分箭，第二局雙方都射出58分，第三局中華隊以56分優於對手的55分，一舉將比數追成173：173平手，可惜第四局中華女團最後一箭射出8分，沒能逆轉戰局，最終也就以1分之差不敵對手，無緣頒獎台。

自複合弓在2014年仁川亞運列入正式比賽項目後，中華複合弓女團連3屆奪牌，仁川亞運獲銀牌，2018年雅加達亞運奪銅牌，上屆杭州亞運鍍銀，本屆則以第4作收。