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亞運網球／葛蘭喬安娜今天對手 菲律賓人氣球星寧被罰款也要打亞運！
我國好手葛蘭喬安娜順利打進名古屋亞運網球女單8強，今天將和列頭號種子的菲律賓人氣球星艾亞拉（Alexandra Eala）更面碰頭。艾亞拉目前世界排名高居18位，為參加亞運放棄同時間的WTA 1000等級中國公開賽，將因此領到10000美金（約32萬新台幣）罰金。
拿到8強賽門票後，艾亞拉表示，選擇亞運是經過深思熟慮後的決定，「當然不打1000級賽事很難，尤其又是在北京，一個我聽說比賽很精彩的地方，而且我還未曾去過，但我知道以後還有很多機會，我也非常興奮到這，代表我的國家出賽。」
艾亞拉第二輪只失掉1局就過關，上屆杭州亞運收女單銅牌和混雙銅牌的她，今年女單和女雙兩線出擊，都是金牌大熱門。
艾亞拉強調，對金牌的渴望不輸給任何選手，「我有著強烈的競爭慾望，強烈的求勝慾望。」
今年人氣和成績水漲船高的艾亞拉，是今年名古屋亞運最大咖球星，今天將在8強賽對決葛蘭喬安娜，關鍵的奪牌戰不早於台灣時間中午12點進行。
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