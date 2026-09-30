名古屋隨筆／雨來亂 網球「關門打」引眾怒

名古屋亞運連日雨勢攪局，尤其網球場自開打第二天就因雨打亂賽程，原訂戶外球場賽事全部移進室內四面球場，但賽程依舊消化不完，「大塞車」的狀況也考驗大會的應變能力。

本屆亞運各式「災情」頻傳，網球賽事自廿七日開打，隔天就碰上名古屋當地開始下雨，廿八日的戶外賽事先是一延再延，台灣女單選手葛藍喬安娜一早到賽場後，等了四小時才開始比賽，後續台灣選手的比賽，在現場苦等了一天後，宣布因雨順延。

昨天名古屋依舊整天下雨，網球賽程全部擠到室內球場進行，但原訂晚間要進行的混雙比賽，又因前面賽程打不完，再延後一天。選手原本做好在戶外球場比賽的心理準備，卻臨時改到室內，對於場地的掌握度要重新適應；而根據氣象預報，今天預計會放晴，比賽移回室外球場，又要再次考驗適應場地。

賽事因雨大亂，球迷損失也不小，前天戶外比賽到了下午才宣布取消，有台灣球迷已買票進場才知撲空，且因不是所有賽事取消，無法退票，只能敗興而歸。

昨天比賽全數移進室內，更是因為空間狹小，變成不開放觀眾入場的「閉門賽事」，許多觀眾到了場才被擋在安檢門外，引發怨聲，來自國外的觀眾還在場外怒轟要大會人員出面說明。

室內球場也因只是作為「雨備」場地，幾乎沒有亞運相關布置，僅放了兩面立牌，氣氛更像是日本國內企業賽。兩度參加亞運的我國男單好手許育修就坦言，少了場邊的觀眾，確實是網球比較少見的狀況，少了一些氣氛。

名古屋連兩天的大雨，包括田徑、射箭等賽事都在雨中進行，昨天中華女壘隊和中國大陸隊交手，則是打到第四局○比四落後，因雨勢過大形成保留比賽。