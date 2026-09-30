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亞運／倒數5天 我搶金部隊壓軸登場

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋報導
名古屋亞運我國體育好手丁華恬（左起）、陳冠伶、楊勇緯、郭婞淳、孫振、李智凱。 聯合報系資料照
名古屋亞運我國體育好手丁華恬（左起）、陳冠伶、楊勇緯、郭婞淳、孫振、李智凱。 聯合報系資料照

2026名古屋亞運

中華代表團截至昨天在名古屋亞運拿下三金、十銀、二十四銅，在最後五天的賽程中，若想追平上屆杭州亞運的佳績，幾乎是不可能的任務，不過包括「柔道男神」楊勇緯、女子拳擊雙金釵陳念琴與林郁婷，以及射箭、跆拳道等隊伍都將陸續上陣，衝刺雙位數金牌成為關鍵指標。

上屆杭州亞運我國代表團豪取十九金、二十銀、二十八銅，總計六十七面獎牌，高居獎牌榜第六位，金牌數與總獎牌數皆創下歷史前二紀錄。然而上屆貢獻多達九金的滑輪溜冰、圍棋與橋藝本屆皆未列入比賽，奪金數有所修正原本就在預期之中。

不過目前僅進帳三金，整體表現確實低於預期，包括原本被看好有機會衝金的競技體操與卡巴迪，最終僅以三銅作收。

儘管奪金陷入低迷，代表團並非沒有亮眼收穫，在被視為奧運傳統三大項目的田徑、游泳與體操，我國本屆都有獎牌進帳，田徑男子跳高傅兆玄、游泳男子兩百公尺蝶式王冠閎，更雙雙摘下歷史性的金牌，田徑隊一舉包辦一金、一銀、一銅，成功揮別上屆僅獲一銅的低潮。

隨著本屆賽事將於十月四日閉幕，我國仍有多項重點奪金項目壓軸登場，楊勇緯今天將於柔道男子六十公斤級出賽，陳念琴也已挺進拳擊女子六十五公斤級金牌戰，加上楊昆弼與劉宛渝的不定向飛靶混雙，以及傳統獎牌庫網球與跆拳道隊，都將被寄予厚望，全力爭取最高榮譽。

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