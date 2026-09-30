亞運克拉術／從柔道轉項「才半年」 施劉俐伶抱銀

從柔道轉練克拉術僅半年，施劉俐伶昨天在名古屋亞運女子八十七公斤級闖進金牌戰，最終以○比五不敵南韓選手金敏永，無緣克拉術隊史首金，再替我國代表團進帳一面銀牌，本屆克拉術代表隊兩銀一銅作收。

施劉俐伶先挺過八強賽確定進帳獎牌，接著在四強賽面對伊朗選手法蒂瑪，抱持「不能輸的精神」在最後關頭扳回一城，以五比○勝出挺進金牌戰；雖然她繼亞洲錦標賽後再次對決金敏永仍未奪勝，但首次參與亞運就奪銀，比賽還沒結束前，在場上就已忍不住淚水。

三年前，因爭取杭州亞運柔道國手資格失利，施劉俐伶決定退役，但她自認還年輕、還能摔，嘗試轉往克拉術戰場。

今年二月才正式轉項，施劉俐伶坦言一開始覺得其實並不適應，尤其克拉術抓法和柔道很不同，「前兩個月覺得自己好像不太適合這個項目、學不來，而且在短時間內要把東西都學起來，畢竟柔道摔久了，模式有點難改過來。」

施劉俐伶在六月亞錦賽打進決賽後不敵金敏永，但她認為，自己仍用類似柔道的摔法拚回銀牌，贏得很辛苦；在那之後進入國訓中心，外籍教練歐姆龍一對一陪著她訓練，成果也顯現在這次的亞運上，「這次金牌戰感覺有學到克拉術的方式，摔得比亞錦賽更好。」

未能在柔道場上完成的奪牌目標，轉戰克拉術後一圓美夢，施劉俐伶感謝家人全力支持，「媽媽是我的忠實粉絲，這場比賽也有來，即使我轉當教練時，她也一直鼓勵我繼續練、繼續摔，就算我轉來克拉術，她也一直關注。」