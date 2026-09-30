亞運射擊／楊昆弼霸氣喊奪金 「大家都來看」

名古屋亞運射擊男子不定向飛靶決賽昨天登場，第三度站上亞運殿堂的我國好手楊昆弼，一路與科威特四十八歲老將阿爾穆札夫激戰至最後一發失手，最終以銀牌作收，雖以一發之差與金牌擦身而過，但走過上屆杭州亞運資格賽加射失利的挫折，楊昆弼賽後展現成熟心態，甚至霸氣主動向運動部部長李洋喊話，將在今天混雙賽事拿下「金色」。

楊昆弼曾於二○一八年雅加達亞運奪得一金一銀，本屆資格賽繳出平亞運大會紀錄的一二三分，以第一名的成績強勢晉級，昨天決賽更是幾乎一路領先，不過阿爾穆札夫展現驚人穩定性後來居上，楊昆弼最終一分之差未能奪金。

談到最後一發關鍵失手，楊昆弼展現幽默與自信，笑說：「沒打中就沒打中，我就是盡力打好每一發，只能說老天爺這次先不給我。」

從八年前首度登上亞運舞台的天才少年，如今蛻變為沉穩老將，楊昆弼坦言，這八年來最大不同在於心態成熟與身分轉變，「結了婚、當了爸爸真的不一樣。」他感性表示，如今面對大場面不再緊張失措，而是心平氣和發揮平時訓練的戰術，教練與後勤團隊更是最強大的後盾，「謝謝我們的團隊，讓我們每天都能吃到熱騰騰的便當，後勤真的很棒，讓我能百分之百專注比賽。」

在個人賽奪銀後，楊昆弼今天將搭檔劉宛渝再拚不定向飛靶混雙賽事；昨天頒獎典禮後，李洋親自送上祝賀，楊昆弼更當場對部長喊話，「我明天（混雙）不要練習，直接決賽，要的不是銀色而是金色，大家一起來看。」