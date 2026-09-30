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亞運拳擊／陳念琴打進金牌戰 要林郁婷快跟上

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋報導
陳念琴晉級金牌戰，改寫個人亞運生涯最佳成績。圖／中華代表團提供
陳念琴晉級金牌戰，改寫個人亞運生涯最佳成績。圖／中華代表團提供

2026名古屋亞運

名古屋亞運拳擊女子六十五公斤級四強賽，我國好手陳念琴昨天對決四月亞洲錦標賽金牌戰老對手、北韓強敵黃孝順，雙方歷經三回合激戰，陳念琴靠著豐富經驗與精準策略，再度以三比二技壓對手晉級金牌戰，寫下個人亞運生涯最佳成績，後天將全力拚首金。

陳念琴在三年前的杭州亞運女子六十六公斤級拿下銅牌，今年挑戰連續兩屆奪牌，一路過關斬將挺進四強、確定銅牌保底後，昨天四強賽再度和黃孝順交手；陳念琴首回合占盡上風取得五比○優勢，不過，黃孝順第二回合以四比一扳回一城，最終回合雙方體力明顯下滑、不斷「換拳」，但陳念琴選擇放手一搏，以策略穩住陣腳，順利奪下重要勝利。

賽後談到對決策略，陳念琴坦言對手有備而來，給她很大壓力，但自己尋求一拳一拳穩定出擊，最終得到裁判青睞；陳念琴闖進金牌戰，興奮在擂台上跳起最近爆紅的「閃身步」，笑說：「原本要跳抖胸舞，但覺得太土了，亞運期間一直滑到閃身步，就想說小小慶祝一下。」

相較上屆亞運，陳念琴透露現在更懂得如何平復高壓賽事的興奮情緒，平時會私訊好友亂吼亂叫抒壓，開心完後就要沉澱心境，好好面對接下來的金牌戰；她也特別提到，希望能將這股連勝氣勢延續給今天同樣將在四強賽登場的林郁婷，「希望我們能一起站上最頂尖的頒獎台，我們一定會的。」

陳念琴的獎牌成色必須等到後天金牌戰才能決定，我國好手昨天仍不斷傳來奪牌捷報，除了射擊男子不定向飛靶、克拉術女子都奪下銀牌，自由車場地賽女子團體競速賽陳靖云、劉尚盈、王歆婷攜手帶回一面銅牌，代表團單日拿下二銀一銅，累積獎牌數三金十銀廿四銅。

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