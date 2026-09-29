亞運網球／混雙首戰開胡笑談與曾俊欣搭配 謝淑薇：請叫他法拉利哥

名古屋亞運網球賽事，曾俊欣／謝淑薇首度合拍出戰混雙賽事，今天首戰以6：1、6：2擊敗伊朗組合打出好彩頭，兩人賽後開心說起彼此搭配的互動，謝淑薇笑問曾俊欣，「你一打三沒有問題吧？」

曾俊欣前一次參與混雙賽事已是2018年青奧，之後在職業賽場都是專攻單打；謝淑薇則是繼2014年仁川亞運後再次參與亞運。25歲的國內男單一哥，搭配40歲的前女雙世界球后，表現十分受關注。

兩人原訂昨天就要進行混雙第一輪賽事，但比賽因雨延至今天晚間在室內球場進行，兩人只花55分鐘就拍下勝利收工，賽後受訪氣氛也十分歡樂。

曾俊欣表示：「其實一直滿期待這場比賽，因為第一次配淑薇姐打混雙，其實賽前也有做一些訓練和調整，感覺默契都還滿好的，我就是盡量發揮底線的優勢，把球質壓出來，讓淑薇姐在前排可以發揮她的優勢，覺得我們今天狀況還不錯。」

謝淑薇指出，自己比較喜歡跟單打選手搭配，而首次和曾俊欣合拍，她說：「跟單打選手搭配就是，球場上都沒有我的事情，全部都是Jason的球！Jason，go！」

謝淑薇也透露賽前和曾俊欣的溝通，「我跟他說，『Jason，我就在雙打線上站著，你單打選手齁，全場都交給你，你一打三沒有問題吧？』」曾俊欣笑說：「沒關係，大家都叫我小跑車，我就盡量跑。」謝淑薇因此給了曾俊欣新稱號，「請叫他法拉利哥。」

順利闖過頭關，謝淑薇表示：「第一場應該就是這整個賽會最輕鬆的一場，後面就開始天堂路了，我們就是每一顆球都盡量拚就好了。」曾俊欣則說：「淑薇姐在場上一直鼓勵我，所以我在打的時候放得滿開的，接下來比賽對手都滿硬，就盡量打出自己最好的表現。」

曾俊欣今天一日兩戰，下午單打賽事雖以6：0、6：1擊敗塔吉克選手拉赫瑪托夫（Anvar Rakhmatov）挺進16強，但比賽中扭傷右腳踝，晚間又在混雙比賽上陣。

曾俊欣笑說，混雙比賽一開始還有感覺到腳不適，就想著讓自己熱開一點，「後來第2、3局之後，腎上腺素起來的時候其實就沒什麼感覺，可以正常跑，到後來可能比數已經拉開了，開始比較放鬆，腳又開始有一點感覺。」賽後他也趕著回去做治療，為後續賽事做準備。

曾俊欣／謝淑薇搭擋混雙。圖／代表團提供

曾俊欣／謝淑薇搭擋混雙。圖／代表團提供