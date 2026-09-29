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亞運田徑／擺脫想逃避的壓力 余雅倩女子鏈球第6名作收

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋即時報導
余雅倩以第6名成績作收。特派記者陳正興／名古屋攝影
余雅倩以第6名成績作收。特派記者陳正興／名古屋攝影

2026名古屋亞運

上屆杭州亞運獲得第4名與頒獎台擦身的我國女子鏈球全國紀錄保持人余雅倩，今天在名古屋亞運決賽登場，最終擲出64公尺35以第6名作收，相較於上屆的失落與遺憾，余雅倩賽後展現出更多成熟與坦然，坦言雖然結果不盡理想，但在調適壓力與心理成長上已跨出重要一步，「輸了就輸了，就是繼續再努力。」

談到本屆參賽的心態變化，余雅倩透露，隨著年齡增長與第二次踏上亞運舞台，賽前其實承受巨大壓力，甚至一度萌生想逃避比賽的想法。所幸在家人、朋友的陪伴與心理諮商的輔導下，才轉化心態重新站穩腳步，「很多人想要這個機會都沒有，我有這個機會應該要好好把握。」

面對中國大陸兩位強敵早早拉開差距，加上前兩投表現不如預期，余雅倩並未因此慌了手腳，她強調自己專注於發揮最佳狀態，即使最後未能再次刷新全國紀錄站上頒獎台，但至少展現了堅持到底的態度，「技術上確實還有問題要調整，但相較於上一次，我覺得自己在心態上成長蠻多的。」

隨著田徑代表團前兩天陸續傳出好消息，余雅倩表示這反而減輕了自己的壓力，轉化為對自己負責的動力。結束本屆亞運旅程後，被問到接下來的冬訓與未來規劃，余雅倩終於放鬆心情笑說，「現在完全不想想，先讓我好好休息一下吧。」

在今天最後一項女子4x400賽事羅佩琳、陳羿岑、柳辰諭、徐錦慧以3分41秒13的第8名成績作收後，我國田徑隊本屆賽程也全數落幕，以1金、1銀、1銅成績作收。

亞運 余雅倩 田徑 2026名古屋亞運

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