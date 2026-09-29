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亞運田徑／吳彥翰挑戰紀錄遇抽筋 黃湧富傷後復出盡力完賽仍留遺憾

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋即時報導
男子撐竿跳全國紀錄保持人吳彥翰以5公尺50作收。特派記者陳正興／名古屋攝影
男子撐竿跳全國紀錄保持人吳彥翰以5公尺50作收。特派記者陳正興／名古屋攝影

2026名古屋亞運

名古屋亞運男子撐竿跳決賽今天在雨中登場，我國好手吳彥翰與黃湧富連袂出擊，全國紀錄保持人吳彥翰，在雨勢影響與試跳5公尺60抽筋的考驗下，以低於自己全國紀錄1公分的5公尺50收下第6名；而術後復出的黃湧富則以5公尺05成績獲得第12名，賽後兩人皆表示，能代表國家放手一搏、突破自我，是非常寶貴且難忘的經驗。

吳彥翰前段表現穩健，從5公尺20到5公尺50皆順利過關，挑戰5公尺60時，因天氣好轉決定換上高磅數桿子拚搏，不料第一跳助跑時腿部突發抽筋，「這是我第一次在比賽中抽筋，雖然學長（黃湧富）幫忙放鬆，但技術動作仍受影響。」他坦言過程可惜，但不後悔換桿決策，接下來將透過冬訓加強技術，期望明年實現自我突破。

至於黃湧富雖然僅跳出低於水準的5公尺05，但背後則是一段激勵人心的復出之旅，賽前5個月他遭逢腹部嚴重傷勢，留下15公分疤痕並歷經兩次手術，連醫生都評估無法參賽，黃湧富靠著一個多月的密集復健重返競技場，並在今天留下紀錄完賽。

看見現場觀戰的家人與教練，黃湧富內心無比感動，「這是一個很大的舞台，我不想要留下遺憾。感謝醫療團隊、家人與隊友一路上的鼓勵，讓我能有信心站上這個舞台。」雖然最終成績離預期有些差距、心裡感到不甘心，但他強調，「比賽還沒結束，我非常熱愛撐竿跳，這股鬥志會讓我繼續努力訓練、再創佳績。」

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