亞運／30日中華隊賽程焦點 楊勇緯亮相、射箭複合弓團體拚金

名古屋亞運中華代表隊持續接力登場，「柔道男神」楊勇緯等待多日，明天將於男子60公斤級亮相，射箭複合弓代表隊，男、女團4強都將對上中國，力拚金牌戰門票。

中華男子柔道好手楊勇緯，在過往亞運都是在賽程前段出賽，不過今年名古屋亞運將柔道賽程往後移，讓楊勇緯只能先看代表隊的好表現。

楊勇緯從9月9日就出發前往東京移地訓練備戰，直到9月25日才移動進駐名古屋，教練劉文等表示，移訓狀態調整得不錯，就看臨場發揮能否奏效。

上屆杭州亞運楊勇緯拿下男子60公斤級金牌，也是中華代表團在亞運史上累積的第100面金牌。

射箭場上也將分勝負，中華複合弓男子團隊成員顏子翔、張正韋、陳界綸，將在4強力抗中國；女子團隊成員黃逸柔、陳怡瑄、陳芳翊碰巧也將於4強對中國，雙雙尋求金牌戰門票。

「中華女拳王」林郁婷將在女子60公斤級登場，對上烏茲別克的圖爾迪別科娃（Sitora Turdibekova），希望能繼今天的陳念琴後，第2名闖進金牌戰的好手。

另外，今天剛拿下男子不定向飛靶銀牌的楊昆弼，明天將和劉宛渝搭檔，在混雙賽事登場，希望能繼續有好表現。