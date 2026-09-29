亞運網球／曾俊欣、許育修一日兩戰皆告捷 曾俊欣首搭謝淑薇混雙開胡

名古屋亞運網球賽事受到雨勢影響，包括許育修、曾俊欣今天都單打、雙打一日兩戰，皆順利過關，單打雙闖第三輪，男雙許育修／何承叡挺進8強，混雙曾俊欣／謝淑薇首戰也告捷。

許育修原訂昨天要進行的男單賽事，因雨延至今天並改到室內球場開打，許育修面對約旦選手阿爾科托普（Mohammad Alkotop），雖先失首盤但狀況漸入佳境，最終以4：6、6：1、6：2拿下勝利，前進16強。

許育修之後在雙打與目前國內男雙「一哥」何承叡聯手，對上巴基斯坦組合，只花46分鐘以6：3、6：2直落二拿下勝利，前進8強，再朝男雙衛冕金牌之路邁進。

曾俊欣男單首輪對上塔吉克選手拉赫瑪托夫（Anvar Rakhmatov），第一輪就讓對手吞「貝果」，第二盤也連破帶保，以6：0、6：1過關，晉級16強。

而曾俊欣與謝淑薇首度搭檔的混雙賽事，原訂昨天就要進行，也是因雨延至今天才登場，兩人面對伊朗組合，以6：1、6：2快意過頭關。

許育修男單挺進16強。圖／代表團提供