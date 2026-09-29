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亞運／中華奧會主題館312人次造訪 主席蔡家福盼體育交流

中央社／ 名古屋29日電
中華奧會蔡家福(中)主席與代表團隊伍於HOUSE合影。 中華代表團提供
中華奧會蔡家福(中)主席與代表團隊伍於HOUSE合影。 中華代表團提供

2026名古屋亞運

今年的名古屋亞運，中華奧會特地在市區打造「中華奧會主題館（NOC House）」，至今已逾312人次造訪；主席蔡家福今天表示，盼藉由這個機會，建立起與各國體育交流的平台。

奧會主題館9月19日開幕，就坐落在名古屋市區相當熱到的「榮站」旁邊，鄰近知名地標中部電力塔，交通相當方便。

中華奧會主席蔡家福告訴中央社記者，很感謝運動部當初全力支持打造這個奧會主題館，「這個獨特的交流空間，可以讓外賓認識到台灣的文化，尤其請來的大廚設計出極具台灣味的『九宮格食物』。」

蔡家福強調，包括名古屋的議長、副議長都曾來過，當地的僑領也一週來好幾次，「這次亞運只有5個國家有設置奧會主題館，我們的戶外廣場更有設置棒球九宮格、丟殺包、射箭等傳統台灣的民俗遊戲。」

蔡家福還透露，剛開幕的時候就邀請亞洲軟網總會的會長來參觀，結果軟網隊就拿金牌；在邀請完亞洲田徑總會會長來參觀後，隔天傅兆玄就在跳高拿金牌，這算是一個蠻有趣的巧合。

運動部李洋部長及中華奧會蔡家福(中)主席與營運團隊及民眾合影。 中華代表團提供
運動部李洋部長及中華奧會蔡家福(中)主席與營運團隊及民眾合影。 中華代表團提供

蔡家福 體育 亞運 2026名古屋亞運

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