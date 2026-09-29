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亞運射擊／最後一發遭逆轉摘銀 楊昆弼霸氣喊話混雙「我要金色」

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋即時報導
楊昆弼（右）向運動部部長李洋（左）表示，將會在混雙賽事全力爭金。圖／中華代表團提供
楊昆弼（右）向運動部部長李洋（左）表示，將會在混雙賽事全力爭金。圖／中華代表團提供

2026名古屋亞運

我國射擊不定向飛靶好手楊昆弼，今天在名古屋亞運男子不定向飛靶個人決賽展現強大實力，雖以一發之差錯失金牌，但仍順利射下珍貴銀牌；談到從雅加達摘金到杭州資格賽加射失利，如今成熟突破奪銀，楊昆弼賽後談起心態轉變，甚至霸氣向運動部部長李洋喊話，混雙目標明確，「我要的是金色！」

三度站上亞運殿堂，楊昆弼早已從天才少年蛻變為沉穩老將，回顧這8年來的成長與調整，他坦言最大的不同在於心態成熟與身分轉變，「結了婚、當了爸爸真的不一樣！」

楊昆弼感性表示，這8年來針對比賽心態與訓練做足調整，如今面對大場面不再只有害怕失誤的緊張，而是能心平氣和地將平時訓練的戰術與實力發揮出來，教練與後勤團隊更是他最強大的後盾。

談到決賽最後關鍵一發失手，楊昆弼展現幽默與自信，笑說：「沒打中就沒打中了，盡力打好每一發。」他也補充，預賽首日適時與教練討論並調整戰術後，槍感與節奏越來越好，才能一路穩健過關斬將。

頒獎典禮後，李洋親自送上祝賀，展現十足自信的楊昆弼也當場對部長「下戰帖」，笑稱自己跟他說：「我明天不要練習，直接決賽，我要的不是銀色，我要的是金色，大家來看！」個人賽奪銀只是開胃菜，楊昆弼今天將搭檔劉宛渝出戰不定向飛靶混雙賽事，預備全力發揮，誓言將獎牌「鍍金」，為中華隊再添金牌。

楊昆弼 亞運 混雙 2026名古屋亞運

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