亞運克拉術／施劉俐伶轉項克拉術僅半年 首拚摘銀完成奪牌夢想

前柔道國手施劉俐伶原先已經退役轉任教職，不過內心仍懷抱亞運夢想，讓她僅花費半年轉職為克拉術選手，如今更在名古屋亞運摘下女子87公斤以上量級銀牌。

現年25歲的施劉俐伶，在轉職為克拉術選手僅半年情況下，就在名古屋亞運賽場繳出亮眼表現，4強擊敗伊朗好手巴爾馬基（Fatemeh Barmaki）後，順利晉級金牌戰，可惜接著不敵韓國選手金敏英（音譯，KIM Minyoung），以銀牌作收，無緣隊史首面亞運金牌。

施劉俐伶賽後接受媒體聯訪時表示，上屆杭州亞運未能選上柔道國手後，閃電決定退役、回到屏東擔任柔道教練，然而在昔日同窗好友推薦下，加上自認年輕、還能摔，施劉俐伶今年2月重新穿上道服，只是這次選擇的是克拉術，沒想到不僅如願選上國手，最後更登上亞運頒獎台。

克拉術與柔道規則相似，但沒有寢技，只靠立技決定勝負。施劉俐伶一開始轉項仍吃足苦頭，畢竟兩種運動的抓法超級不一樣，其中柔道抓法有秒數限制，沒有及時攻擊會被判指導，而克拉術要怎麼抓都可以，因此光是要擺脫練了10多年的柔道方式，就讓施劉俐伶懷疑自己不適合克拉術。

所幸今年6月亞錦賽拿到銀牌後，幫助施劉俐伶注入一劑強心針，加上進入國訓中心按部就班訓練，而且外籍教練歐姆龍會親自與她1對1訓練，施劉俐伶逐漸忘掉柔道摔法、慢慢展現克拉術的技術。

施劉俐伶表示，很感謝媽媽一直鼓勵自己重返賽場，就算轉往克拉術發展，仍持續關注自己，今天也有到場加油，她直呼生涯首度踏上亞運殿堂就拿到獎牌，有完成人生清單的感覺，「只是（銀牌）還是會不甘心。」