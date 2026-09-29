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亞運自由車／0.076秒之差力壓地主隊 女子團體競速摘銅
亞運自由車場地賽今天傳回好消息，陳靖云／劉尚盈／王歆婷今天在女子團體競速賽事，在銅牌戰繳出49秒061的成績、以0.076之差擊敗地主日本隊，收下銅牌，是自由車本屆首面獎牌，也是中華代表隊第24面銅牌。
亞運自由車場地賽女子團體競速，由陳靖云／劉尚盈／邱靜雯／王歆婷攜手出擊，中華隊在上午資格賽49秒843完賽、平均時速54.152公里，排名第4晉級。
中華隊在第一輪賽事遇上資格賽排名第6的印度同組，騎出49秒504的成績，力壓對手的50秒431，在分組4支勝隊中比較時間後，取得銅牌戰門票。接著面對日本隊再以49秒061的成績，以些微之差勝出，摘下銅牌。
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