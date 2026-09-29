亞運羽球／獨孤求敗！球后安洗瑩「1局未失」完美奪金 女單史上首位連霸

挑戰亞運羽球女單金牌連霸的南韓世界球后安洗瑩，在今天決賽只花了49分鐘就以21：17、21：9直落二輕取日本名將山口茜，「1局未失」完美奪下金牌，更成為亞運史上首位達成連霸的女單選手。

過去亞運男子單打曾有3人完成過連霸大業，分別是印尼的陶菲克（2002年、2006年）、中國的趙劍華（1986年、1990年）和林丹（2010年、2014年），但女子單打從未有人達成這項成就，如今安洗瑩正式改寫歷史。

年僅24歲的安洗瑩目前狀態堪稱是獨孤求敗的終極大魔王，加上金牌戰在內，已經是她自亞錦賽奪冠以來的40連勝，同時她在這之前的國際大賽成績來到54勝1敗，狂掃馬來西亞公開賽、印度公開賽、亞錦賽女單、亞錦賽女團、優霸盃、新加坡公開賽、印尼公開賽、世錦賽及中國大師賽等9座冠軍金盃。

事實上，從2022年杭州亞運開始，安洗瑩已經先後拿下2023年世錦賽、2024巴黎奧運、2026年亞錦賽冠軍，完成女單大滿貫壯舉，創女單史上第一人空前成就，同時她的世界球后位置也已經維持超過100周。